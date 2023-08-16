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Атака на Ренійський порт: Банкова повідомила наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Ренійський порт: Банкова повідомила наслідки
Наслідки нічної атаки на Одещину
фото: Сергій Братчук / Telegram

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає

Російські дрони влучили в два металевих склади ангарного типу Ренійського морського торговельного порту, унаслідок чого загорілися два трактори і шрот. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Територія державного підприємства Ренійський морський торговельний порт. Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання двох тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м²», – зазначив він.

Загиблих та постраждалих немає.

«Терористи продовжують воювати з продовольством», – додав Єрмак.

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Як повідомлялося, російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками

До слова, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Теги: Одещина безпілотник росія окупанти

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