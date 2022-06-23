Сили ППО збили ракету над Покровськом

Українські військові продовжують нищити окупантів та їх озброєння

Жителі Покровського району почули вибух близько 13:30

Українські військові збили ворожу ракету у небі над Покровськом. Про це повідомив міський голова Руслан Требушкін.

«Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що жителі Покровського району почули вибух близько 13:30.

Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони збили над Одещиною дві ракети противника.

Також сьогодні під час повітряної тривоги ворог випустив по Миколаєву три ракети з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Є поранені.

До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

Читайте також:



