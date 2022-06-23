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    Події в Україні

    Сили ППО збили ракету над Покровськом

    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх озброєння - Сили ППО збили ракету над Покровськом
    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх озброєння
    фото з відкритих джерел

    Жителі Покровського району почули вибух близько 13:30

    Українські військові збили ворожу ракету у небі над Покровськом. Про це повідомив міський голова Руслан Требушкін.

    «Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу», – йдеться в повідомленні.

    Додамо, що жителі Покровського району почули вибух близько 13:30.

    Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони збили над Одещиною дві ракети противника.

    Також сьогодні під час повітряної тривоги ворог випустив по Миколаєву три ракети з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Є поранені.

    До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили ракету над Покровськом