На Київщині ППО збила ворожу ракету: залишки впали в одному з сіл

Руйнувань та постраждалих немає

У Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає», – повідомив Кулеба.

Він закликав мешканців області не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.