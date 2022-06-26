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    Новини

    На Київщині ППО збила ворожу ракету: залишки впали в одному з сіл

    У Київській області сили ППО збили російську ракету - На Київщині ППО збила ворожу ракету: залишки впали в одному з сіл
    У Київській області сили ППО збили російську ракету
    фото з відкритих джерел

    Руйнувань та постраждалих немає

    У Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

    «Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає», – повідомив Кулеба.

    Він закликав мешканців області не нехтувати сигналами тривоги.

    Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині ППО збила ворожу ракету: залишки впали в одному з сіл