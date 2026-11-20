Українські військові провели секретну контрнаступальну операцію на півночі Харківської області, щоб не допустити оточення свого угруповання російськими військами. У результаті вдалося звільнити 14 населених пунктів і повернути майже 200 кв. км території. Подробиці операції з'ясувало видання BBC News, передає «Главком».

Російська наступальна операція під назвою «Ведмежий кут» розпочалася наприкінці червня 2026 року. Війська РФ прорвали кордон біля села Артільне та просувалися в напрямку Приколотного. За задумом російського Генштабу, два угруповання мали зійтися поблизу цього селища, оточивши українські підрозділи на північному сході Харківщини.

У вересні Міноборони РФ майже щодня заявляло про нібито наближення оточення українського угруповання чисельністю близько двох тисяч військових. 16 жовтня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про завершення операції. Російська сторона стверджувала, що захопила 28 населених пунктів і 461 кв. км території, а українських військових нібито знищила.

Однак, як зазначає BBC, Кремль не надав переконливих доказів контролю над цією територією чи розгрому українського угруповання. Українська сторона називала повідомлення про «котел» інформаційними вкидами. Водночас джерела видання серед командування Сил оборони визнавали, що ситуація була складною: росіяни кинули значні сили, намагаючись порушити українську логістику.

Зміни на фронті після операції ЗСУ фото: BBC

Як ЗСУ провели «Ведмежий капкан»

На початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий наказав перекинути на цю ділянку додаткові сили, зокрема 120-й окремий розвідувальний полк і 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2. Останній став основною ударною силою контрнаступу, який планували під командуванням Угруповання об'єднаних сил.

Командир 475-го полку, підполковник Олександр Настенко з позивним Флінт, розповів BBC, що російські диверсійно-розвідувальні групи вже заходили до Приколотного, однак українські військові їх знищили. Аналіз противника показав, що його боєздатні штурмові групи зосередилися біля Довжанки. Тому ЗСУ вирішили не атакувати їх у лоб, а обійти з флангів.

Для відволікання російського командування два українські танки – Т-80 та Abrams – заїхали центральною дорогою у Вільхуватку й відкрили вогонь по укриттях противника. Росіяни вирішили, що саме там відбувається головний удар, і перекинули до села резерви. Після цього ЗСУ атакували підкріплення безпілотниками, а згодом розпочали штурмові дії з півночі та півдня.

За словами Настенка, протягом трьох тижнів – до 10 жовтня – українським військовим вдалося замкнути оточення навколо російського виступу. Щоб не допустити перекидання підкріплень із території РФ, Сили оборони мінували логістичні шляхи на глибину до 30 км.

Під час операції також використовували танки, бронемашини Bradley, важкі дрони-бомбери Vampire та безпілотники-перехоплювачі. За кілька тижнів 475-й полк провів сім повітряних евакуацій поранених за допомогою великих коптерів.

Яку роль відіграв центр «Фаланга»

До планування контрнаступу залучили центр мультидоменних операцій «Фаланга», створений навесні 475-м та 1-м штурмовими полками. У ньому працюють близько 100 військових, які аналізують розвідувальні дані та планують бойові операції.

Настенко також повідомив, що його підрозділ розробляє програму на основі штучного інтелекту під назвою «Фаланга». Вона має самостійно аналізувати великі обсяги розвідувальної інформації та надавати рекомендації щодо ведення бойових дій. Тестування системи очікують у грудні.

За даними української сторони, під час операції російські війська втратили близько 800 військових і майже 400 одиниць техніки. Водночас BBC зауважує, що не може оперативно перевірити заяви сторін щодо втрат противника та контролю над територіями.

Командир 475-го полку наголосив, що операція ще триває: українські підрозділи продовжують зачищати окремі населені пункти поблизу кордону. Водночас ситуацію на цій ділянці фронту, за його словами, вдалося стабілізувати.

Варто нагадати, що брехливі доповіді російських військових командирів про ситуацію на фронті допомогли українським силам зберегти темп під час операції «Вівальді». Через викривлену інформацію російське командування тривалий час не розуміло, де перебувають українські підрозділи та які позиції вони контролюють. Про це командир батальйону 125-ї бригади Андрій Купріянов розповів в екслюзивному інтерв’ю «Главкому».