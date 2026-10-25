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Зеленський показав, як Росія відповідає на дипломатію, та звернувся до союзників

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський показав, як Росія відповідає на дипломатію, та звернувся до союзників
Зеленський відреагував на масовані удари по Україні
фото: ОП

За тиждень російські війська застосували проти України близько 1 600 авіабомб, майже 2 300 ударних дронів та 48 ракет різних типів

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки останніх російських атак, унаслідок яких загинули та зазнали поранень мирні жителі. Ворог атакував житлові будинки, об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Загалом пошкодження зафіксовано у дев'яти областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зокрема, внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини загинули четверо людей, ще 22 зазнали поранень. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих.

У Вінниці російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару постраждали шестеро людей. Крім того, у Харкові росіяни спочатку атакували будівельний гіпермаркет, а згодом завдали повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце обстрілу. Унаслідок атаки поранень зазнали рятувальники.

Протягом ночі російські війська завдали ударів по теплових електростанціях, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує масовані обстріли України, попри дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. «Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів. На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів», – повідомив президент.

Також Зеленський оприлюднив відео, на якому показано наслідки російських ударів по різних регіонах України. За словами глави держави, саме такими діями Москва відповідає на міжнародні дипломатичні ініціативи. «Так Росія реагує на дипломатію і деізоляцію», – зазначив Зеленський.

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Президент закликав міжнародних партнерів не знижувати рівень військової підтримки України на тлі дипломатичних переговорів. Зокрема, Зеленський наголосив на необхідності розблокувати вже погоджені європейськими партнерами постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

«Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних шахедів. Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя, – підсумував глава політик.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, однак не погодиться на визнання окупованих територій російськими чи добровільне виведення українських військ із Донбасу.

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Теги: рятувальники росія обстріл війна Володимир Зеленський

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