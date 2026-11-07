Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року

Найбільше атак окупанти здійснили на костянтинівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 6903 дрони-камікадзе та здійснили 2184 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 53 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки та два пункти управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Безсалівка, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Козаче, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару, застосувавши шість КАБ, та здійснив 73 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На куп'янському напрямку

Ворог тричі штурмував в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Дружелюбівка, Іванівка та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки у районах населених пунктів Оріхуватка та Крива Лука.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

На покровському напрямку

Ворог здійснив п'ять атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1718-й день повномасштабної війни в Україні.