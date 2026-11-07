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Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
Триває 1718-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак окупанти здійснили на костянтинівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 6903 дрони-камікадзе та здійснили 2184 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 53 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки та два пункти управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Безсалівка, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Козаче, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару, застосувавши шість КАБ, та здійснив 73 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 3

Ворог тричі штурмував в бік Радьківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Дружелюбівка, Іванівка та Лиман.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 5

Противник здійснив дві атаки у районах населених пунктів Оріхуватка та Крива Лука.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 6

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 7

Ворог здійснив п'ять атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року фото 8

Окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1718-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт ЗСУ війна військові Генштаб

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