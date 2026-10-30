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Герой України розповів, як брехливі донесення росіян допомогли провести операцію «Вівальді»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Герой України розповів, як брехливі донесення росіян допомогли провести операцію «Вівальді»
ЗСУ вдалося захопити значну кількість полонених окупантів під час операції на фронті
фото: кадр з відео

Російські командири приховували невдачі від вищого керівництва, через що в Кремлі не мали реального уявлення про становище на фронті

Брехливі доповіді російських військових командирів про ситуацію на фронті допомогли українським силам зберегти темп під час операції «Вівальді». Через викривлену інформацію російське командування тривалий час не розуміло, де перебувають українські підрозділи та які позиції вони контролюють. Про це командир батальйону 125-ї бригади Андрій Купріянов розповів в екслюзивному інтерв’ю «Главкому».

За його словами, російські військові на різних рівнях систематично подавали неправдиву інформацію про перебіг бойових дій. Це заважало противнику правильно оцінити ситуацію та своєчасно реагувати на дії українських підрозділів.

«Нам допомогло й те, що ворог дуже сильно брехав – на різних ланках, з різним ступенем важкості цієї брехні. Тому вони довго не розуміли й не вірили, де ми і що робимо», – пояснив Купріянов.

Він навів приклад із російськими заявами про захоплення Святогірська. За словами військового, російський президент Володимир Путін заявляв про окупацію міста, тоді як командир російського корпусу публікував відео, яке свідчило про протилежне.

«Путін каже, що Святогірськ захоплений, а командир корпусу знімає відео, що він не захоплений», – зазначив Купріянов.

Командир батальйону додав, що українські джерела також повідомляли про хибне уявлення російського командування щодо розташування його підрозділів. Навіть російські військові на передових позиціях не завжди розуміли, де саме перебувають українці.

За словами Купріянова, російські групи могли просуватися безпосередньо через українські позиції та гинути, а їхні командири пояснювали втрати атаками дронів і помилково вважали, що українських військових на цій ділянці вже немає. Насправді ж українські підрозділи продовжували діяти єдиним фронтом.

Він пояснив, що на нижчому рівні російські командири згодом починали доповідати ближче до реальної ситуації, однак на кожній вищій ланці інформація знову спотворювалася. Військові не хотіли визнавати невиконання завдань і просування противника.

«А вони не виконують, тож і брехали», – підсумував Купріянов.

В інтерв’ю командир батальйону також розповів, що під час наступу українським військовим вдавалося брати росіян у полон. За його словами, багато груп противника опинялися відрізаними від постачання, зокрема води, їжі та боєприпасів, і через це втрачали бажання продовжувати бій.

Купріянов зазначив, що українські військові часто пропонували росіянам скласти зброю через голосовий зв’язок. Частина погоджувалася добровільно, інші здавалися після вогневого впливу.

«Якщо ми знаємо, що росіяни сидять у якійсь споруді, то виходимо на голосовий зв'язок і майже завжди пропонуємо скласти зброю. Хтось погоджується, хтось ні», – розповів він.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Андрій Купріянов розповів, чому успіх операції тримається не на геніальних рішеннях, а на базових речах: підготовці, керованості, постачанні й інформації: хто, коли і як її отримує. Також комбат згадує, як відрізали ворога від постачання, чому російські командири брехали власному керівництву, та зізнається, про що він мріє після війни.

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Теги: Донбас війна фронт ЗСУ

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