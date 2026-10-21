Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Американська сторона пропонує провести переговори якнайшвидше, однак остаточні дати зустрічі ще не погоджені

Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують. Про це повідомив журналістів президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії, пише «Главком».

За словами глави держави, українська сторона отримала відповідний сигнал після зустрічі Віткоффа з представниками РФ.

«Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд», – сказав Зеленський журналістам.

Президент зазначив, що США пропонують організувати переговори якомога швидше. Україна, за його словами, підтримує цю пропозицію.

«Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі», – додав глава держави.

Український лідер наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому початку переговорів, які мають привести до миру.

«Ми будемо підтримувати пропозиції і щодо припинення вогню, і щодо закінчення війни, і щодо енергетичного перемир’я, будь-якого перемир’я в будь-якому форматі. Також підтримуємо гуманітарні ініціативи, повернення полонених і дипломатію», – наголосив президент.

За словами Зеленського, головним позитивним сигналом у перемовинах є готовність України підтримувати американські пропозиції.

«Головна ініціатива з усіх цих перемовин і головний позитивний сигнал, поки що позитивний, – це те, що з нашого боку є повна підтримка американським пропозиціям. І сподіваємося, що Росія… Вона вже багато разів говорила, що готова до зустрічі в тому чи іншому форматі. Потім щось змінювалося, скасовувалося. Подивимося, як цього разу», – сказав глава держави.

«Головний концепт – це зустрітися якомога раніше, почати працювати, напрацьовувати мир, який нам потрібен», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Росію для переговорів щодо можливого завершення війни. Після зустрічі американська сторона заявила про конструктивний характер контактів і подальшу роботу над мирним процесом.

Також стало відомо, що Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни.