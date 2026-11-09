Росіяни вдарили по житловому масиву Кременчука: кількість постраждалих зросла

Рятувальники повідомили про нові наслідки російської атаки на Полтавщину

Російські окупаційні війська атакували житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. За оновленими даними, внаслідок ударів травмовано семеро людей, серед яких 16-річна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією надзвичайників, російські удари спричинили пожежі одразу на кількох локаціях. Рятувальники працювали на місцях атак, ліквідовували загоряння та допомагали мешканцям, які опинилися в небезпеці. Загалом співробітники ДСНС врятували 15 людей. Водночас кількість травмованих становить сім осіб, серед яких 16-річний підліток.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Подробиць про характер травм інших потерпілих та їхній стан у повідомленні рятувальників не наведено. У ДСНС також повідомили, що всі осередки горіння, які виникли внаслідок російських ударів, ліквідовано.

фото: ДСНС

Відомо, що під атакою опинилися житловий масив у Кременчуці та приватне підприємство на території Кременчуцького району. Водночас рятувальники наразі не уточнили масштаби пошкоджень житлової забудови та виробничого об'єкта.

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили низку атак на інші регіони України. Зокрема, у Хмельницькому після удару безпілотників спалахнули приватні житлові будинки. Вибухи також пролунали в Луцьку, Дніпрі та Полтавській області.

Також російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу на півночі регіону зникло електропостачання.