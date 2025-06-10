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Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових
фото з відкритих джерел

Нардеп Федієнко наголосив: відсутність ротацій створює «військову нерівність» і виснаження передових підрозділів

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових. Інші – в тилу чи займаються забезпеченням. Про це він сказав в інтерв’ю на YouTube-каналі «Radio NV», передає «Главком».

«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 – це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», – сказав Федієнко.

Нардеп закликав до запровадження регулярних замін в передових підрозділах: «Перед тим, як перейти до мотивації, думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом ротацій і так далі». Такий підхід, на його думку, дозволить зменшити перевантаження бійців і забезпечить справедливий розподіл служби.

Федієнко висловив сумніви щодо системи штрафів як мотиватора для служби. Обмеження банківських карток чи права керування авто – ініціативи, які розглядають, але «чи призведуть вони до мотивованого військовослужбовця – сумнівно».

«Ми не можемо у свідомість громадянина достукатись через систему штрафів… Чи отримаємо ми мотивованого військовослужбовця? Ну я особисто сумніваюся... Армія величезна, але мотивація – дуже складна тема. Коли спілкуюсь із військовими на передовій, вони кажуть, що їм, можливо, навіть гроші не потрібні, вони просто втомились», – поділився думками депутат.

Важливим питанням є визначення чітких строків служби, що могло б стати стимулом для солдатів. Однак наразі війна не має конкретного кінця, і тому «термін війни» замінює поняття «терміну служби». Він наголосив на необхідності проводити ротацію серед військових, бо багато хто воює вже 3-4 роки без відпочинку, у той час, як інші перебувають на полігонах у тилу, що створює військову нерівність.

Про реформи ТЦК Федієнко зазначив, що наразі в комітеті немає відповідних законопроєктів і до завершення війни їх розгляд неможливий. Він також нагадав, що Міноборони мало подати до кінця 2024 року проєкти про терміни служби – зокрема модель «36‑18» (36 місяців служби, 18  місяців у бойовій зоні), – проте це завдання досі не виконано.

Нагадаємо, гучний скандал розгорівся навколо Чернівецького обласного ТЦК та СП після публікації медика Романа Замрія у соціальних мережах, де він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання у нелюдських умовах. У відповідь на це, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, заперечуючи більшість звинувачень.

Раніше «Главком» повідомляв, що волонтерка Марія Берлінська висловила думку, що в Україні наразі немає потреби знижувати мобілізаційний вік і проводити мобілізацію жінок. Однак, на її думку, країна вже на тому моменті, де і жінки, і люди з 18 років мають готуватися. 

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Теги: ЗСУ армія мобілізація

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