Росіяни удосконалили «Шахеди»: тепер руйнують цілі поверхи

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має комбіновану кумулятивну, осколкову, фугасну та запалювальну дію

Ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нова бойова частина іранського виробництва важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію фото: Defense Express

Аналітики зазначають, що із зими минулого року ворог використовує схожу комбіновану бойову частину кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної дії, яка має маркування БСТ-52. Але її вага близько 50 кг. Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній не має запалювальних елементів. Вибухова речовина – октаген та алюміній з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

Росія неодноразово вводила нові бойові частини для своїх далекобійних дронів. Зокрема у 2024 році почалось використання 50-кг комбінованої бойової частини із термобаричним та уламковим ефектом ТББЧ-50. Це та сама бойова частина із готовими уражаючими елементами у вигляді 9-мм металевих кульок, якими обкладений корпус заряду.

Нагадаємо, українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів».

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти створили дрон, який нібито здатний уражати українські військові морські безпілотники.

Як повідомляла The Financial Times, хоча Україна, як і раніше, має перевагу над Росією в інноваціях, в плані виробництва Москва виявилася ефективнішою.

До слова, Китай готується запустити новий важкий безпілотник із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни.