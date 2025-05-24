Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище

Під час одного з вуличних боїв Дмитро отримав поранення – у нього влучили чотири кулі

Маріуполець Дмитро Москва підписав контракт із бригадою тероборони ЗСУ за два місяці до повномасштабного вторгнення. Його дружина Олена тоді була при надії. Подружжя чекало на дочку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті проєкту «Серце Азовсталі».

Із перших днів великої війни Дмитро боронив рідне місто. Окупанти знищували Маріуполь із усіх видів зброї. За добу ландшафт змінювався так, що Дмитро не впізнавав район, де жив багато років. Під час одного з вуличних боїв захисник отримав поранення – у нього влучили чотири кулі. Опісля ж разом із побратимами потрапив у полон. Каже, що від розстрілу його врятувало прізвище.

«У мене була фліска, а на ній прізвище – Москва. Росіянин ходить, каже: «О, глянь, Москва! Ха-ха». Здер наліпку з написом і на шолом собі почепив. Сам він був із міста Москва», – розповів Дмитро.

У полоні ж прізвище не захистило від знущань. Дмитра били та погано годували. Окупанти запитували, за кого воював і стверджували – такої нації, як українці, не існує. Захисник каже, що пережити жахи полону йому допомогали лише думки про родину.

Дмитро після потрапляння у полон скріншот із відео

Нині Дмитро Москва вчиться жити після полону та разом із дружиною виховує доньку Вероніку.

Нагадаємо, азовця у полоні катували через українську літеру. Нікополець Артем Дубина – військовослужбовець «Азову». На фронті боєць перебував з 2015 по 2020 роки, потім демобілізувався. А з початку повномасштабного вторгнення – знову повернувся до «Азову». 19 квітня 2022 року чоловік отримав важке поранення в шию під час оборони Маріуполя, за декілька тижнів разом з побратимами потрапив в оточення на «Азовсталі». А потім – до російського полону, звідки його звільнили 13 вересня 2024 року.

Раніше визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина».