ЗСУ знищили баржу з рашистами на Херсонщині

В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян

На Херсонщині Збройні сили України знищили баржу з російськими загарбниками та технікою на борту. А ремонт Каховського моста неможливий через вогневий контроль з боку українських захисників. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» також додали, що ЗСУ ліквідували 30 окупантів та дві бойові машині піхоти. В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.