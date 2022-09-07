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ЗСУ знищили баржу з рашистами на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили баржу з рашистами на Херсонщині
фото: Генштаб

В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян

На Херсонщині Збройні сили України знищили баржу з російськими загарбниками та технікою на борту. А ремонт Каховського моста неможливий через вогневий контроль з боку українських захисників.  Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» також додали, що ЗСУ ліквідували 30 окупантів та дві бойові машині піхоти. В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: ЗСУ Херсонщина війна

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