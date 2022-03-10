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    Свіжа соціологія: більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ

    63% опитаних підтримують ідею розриву зав&rsquo;язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою - Свіжа соціологія: більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ
    63% опитаних підтримують ідею розриву зав’язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою

    Патріарх Кирило виправдав вбивства українців

    Два тижні війни перевернули світогляд більшості вірян Московського патріархату в Україні. Нині вони підтримують ідею аби їхня релігійна організація, яка працює в Україні під абревіатурою УПЦ МП, розірвала будь-які стосунки з керівною організацією у Росії – Російською православною церквою.

    За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня, серед прихожан так званої УПЦ московського патріархату більше половини підтримують розірвання зв’язків з РПЦ, чверть кажуть що їм байдуже і лише 13% з них досі проти розриву.

    Загалом 63% опитаних підтримують ідею розриву зав’язків УПЦ московського патріархату з Російською православною церквою. Не підтримують цю ідею – лише 10%. Ще 18% відповіли що їм байдуже, 9% - не змогли відповісти.

    Нагадаємо, Патріарх Кирило, якого поминають священнослужителі УПЦ МП, виправдав дії Путіна в Україні. Детальніше читайте про це тут.

    В свою чергу намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що з початком війни українці, серед яких багато вірян Московської церкви (УПЦ МП), звинувачують цю релігійну організацію і її керівника, патріарха Кирила у пособництві Путіну. Проте Павло не засудив ні РПЦ, ні Кирила. Натомість він дорікнув: «Ніхто наші заклики не слухав і тепер пожинаємо плоди».

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    Теги: церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква Митрополит Онуфрій
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    Свіжа соціологія: більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ