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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на півдні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на півдні
фото ілюстративне

У Чорному морі знаходиться до семи ворожих кораблів і катерів

Українські воїни знищили радіолокаційну станцію ворога в районі Нової Каховки. Також вони ліквідували бойову броньовану машину росіян у районі Голої Пристані. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що у Чорному морі знаходиться до семи ворожих кораблів і катерів. Серед них є підводний човен-ракетоносій, оснащений чотирма ракетами «Калібр».

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна ЗСУ

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