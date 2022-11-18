За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта)

На Херсонщині було знищено одразу три склади і базу окупантів

Протягом чотирьох діб, 14-17 листопада, Збройними силами України було демілітаризовано 11 складів з боєприпасами і одну базу окупантів. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

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Так, по одному складу захисники України знищили під Луганськом та у Старобешівському районі Донецької області. Ще один ворожий об'єкт був уражений у Джанкої в Криму.

У Запорізькій області окупанти втратили склад у Василівському районі, склад у Бердянському районі, склад біля Токмака та ще один склад у Мелітопольському районі.

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На Херсонщині було знищено одразу три склади у Каховському районі, один під Херсоном, а також склад та базу у Скадовському районі.

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ знищили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки на Херсонщині.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України можуть бути спроможні зірвати зусилля окупантів зміцнити та утримати свої оборонні позиції на окупованій частині Херсонщини.