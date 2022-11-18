Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта)
ЗСУ нищать рашистів
фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонщині було знищено одразу три склади і базу окупантів

Протягом чотирьох діб, 14-17 листопада, Збройними силами України було демілітаризовано 11 складів з боєприпасами і одну базу окупантів. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Так, по одному складу захисники України знищили під Луганськом та у Старобешівському районі Донецької області. Ще один ворожий об'єкт був уражений у Джанкої в Криму.

У Запорізькій області окупанти втратили склад у Василівському районі, склад у Бердянському районі, склад біля Токмака та ще один склад у Мелітопольському районі.

На Херсонщині було знищено одразу три склади у Каховському районі, один під Херсоном, а також склад та базу у Скадовському районі.

За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта) фото 1

Як повідомлялося, минулої доби ЗСУ знищили радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки на Херсонщині.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України можуть бути спроможні зірвати зусилля окупантів зміцнити та утримати свої оборонні позиції на окупованій частині Херсонщини. 

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: війна росія окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ взяли на вогневий контроль транспортні вузли окупантів
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
Сьогодні, 05:42
Звільнено майже дві сотні населених пунктів 
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
Вчора, 13:43
Росія вже втратила в Україні 2878 танків
ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. окупантів – Генштаб
Вчора, 09:36

Події в Україні

За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта)
За чотири дні ЗСУ знищили 11 складів окупантів (карта)
Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
Окупанти паралізували роботу лікарні в Новій Каховці
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
ЗСУ блокують логістику окупантів на лівоборежній Херсонщині – ISW
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Окупанти обстрілюють звільнений Херсон, є жертви
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)
Арестович оприлюднив результати атаки рашистів на Гуляйполе (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
58K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
45K
Генштаб повідомив хороші новини про просування ЗСУ на правому березі Дніпра
44K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
41K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
40K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту