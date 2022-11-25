ЗСУ знищили ракетний комплекс, з якого ворог обстріляв пологовий на Запоріжжі

Сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації ворожої установки, а артилерія ЗСУ завдала влучного удару

Українські військові знищили ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області. Наші бійці знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили у місцевий пологовий будинок», – написав він.

Федоров уточнив, що 23 листопада Сили спротиву оперативно знайшли місце дислокації ворожої установки, а артилерія ЗСУ завдала влучного удару.

«23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300. Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший – спрацювала детонація», – розповів Федоров.

За його словами, після цього загарбники почали в селі обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони, також було чутно автоматні черги.

Нагадаємо, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Внаслідок рашистської атаки загинуло немовля.