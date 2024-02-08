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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
фото ілюстративне

Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений  на Авдіївському напрямку

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор» разом із екіпажем. Його «приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«7 лютого в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52», – розповів він.

За словами генерала, ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Розпочалася 715-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.

Теги: вертоліт Авдіївка гелікоптер

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