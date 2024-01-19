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Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери Taipan, які просила Україна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Австралія пояснила, чому утилізують гелікоптери Taipan, які просила Україна
фото: Breaking Defense

Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів Taipan занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію

В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів Taipan попри запит від України на їх передачу, який було подано у грудні 2023 року. Про це заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой, пише Breaking Defense.

За його словами, Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів Taipan занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію Taipan було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

Варто зауважити, що рішення про утилізацію було прийнято після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири австралійські військовослужбовці. Військові планують замінити Taipan американськими гвинтокрилами Black Hawk.

Утилізація Taipan обійшлася б Австралії у близько 1 млрд євро.

«Україна зробила офіційний запит на MRH‑90 у грудні, попри добре задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією літака», – заявив міністр.

Водночас деякі законодавці в Австралії підтримують ідею передачі Taipan Україні.

Як повідомлялося, міністерство оборони Австралії хоче відправити гелікоптери MRH-90 Taipan на утилізацію, незважаючи на запити України щодо їх передачі. 

Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на нібито задокументовані проблеми з їхньою безпекою та експлуатацією, йдеться у повідомленні телеканалу. Експлуатацію вертольотів Taipan австралійськими збройними силами було припинено у вересні 2023 року, на 14 місяців раніше, ніж передбачалося. Причиною стала аварія одного з літальних апаратів влітку того ж року під час навчань. В результаті загинули четверо військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше уже стало відомо, що Австралія проводить приховану утилізацію 45 гелікоптерів NH90, які отримали місцеве позначення MRH90 Taipan та вважаються проблемними через складнощі з технічним обслуговуванням та безпекою польотів. Саме ці вертольоти планувала викупити Україна та вже подала відповідний запит, пише австралійський портал APDR.

Гелікоптери були прийняті на озброєння лише в 2000-х роках та коштують мінімум $20 млн (понад 751 млн грн) кожен на вторинному ринку. У статті йдеться, що остаточно списати «під ніж» техніку вирішили наприкінці вересня 2023 року, після інциденту на навчаннях Sky Sabre 2023, під час якого загинули чотири військовослужбовці. При цьому неофіційні результати розслідування показали, що причина аварії полягала не в технічному стані чи інших характеристиках вертольота.

Більше того – під час одного із інцидентів у березні 2023 року, причиною якого стала помилка пілота, цей гелікоптер зміг вдало приводнитись саме завдяки особливостям своєї конструкції, і жоден з членів екіпажу та десанту на борту не постраждав. Taipan має настільки міцну конструкцію з вуглецевого волокна, що австралійські спеціалісти буквально не можуть її розрізати. Тому ці гелікоптери просто розбирають, а зняті елементи конструкції просто закопують в землю.

Теги: військові аварія Україна гелікоптер озброєння Австралія

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