Стало відомо, коли Україна може отримати обіцяні гелікоптери від Німеччини

Раніше Німеччина повідомила про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41

Обіцяні Німеччиною гелікоптери Sea King можуть прибути в Україну вже у квітні цього року. Про це сказав на брифінгу в середу речник Міноборони ФРН Арно Коллац.

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«Що стосується Sea King, то можу підтвердити, що ми домовилися з Україною передати шість гелікоптерів типу Sea King. Це буде можливо орієнтовно з квітня», – сказав речник.

Коллац запевнив, що це не знизить боєздатність Бундесверу, який планує поступово замістити цей тип гвинтокрилів іншим – Sea Lion. Тим часом українська сторона в ході консультацій проявила зацікавленість саме моделлю Sea King. Окрім власне машин будуть передані запчастини та інше, а також здійснено навчання.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання «Рамштайн» повідомив про передачу Україні багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41.

Sea King – британська ліцензійна версія однойменного американського вертольота Sikorsky S-61, побудованого компанією Westland Helicopters. Військово-морські сили Німеччини замовили 22 Sea King Mk.41 20 червня 1969 року як заміну летючого човна Grumman Albatross для пошуково-рятувальних робіт. Це був перший експортний продаж Westland Sea King і перший спеціальний пошуково-рятувальний варіант Sea King зі збільшеною кабіною та більшими баками для палива. Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуація, спостереження, розвідка та морська підтримка.

За словами голови Міноборони ФРН, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових.

Нагадаємо, 23 січня, міністр оборони США Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, яке проходить у форматі онлайн-конференції.

Як повідомлялося, Канада надасть Україні 10 багатофункціональних надувних суден на загальну суму $15 млн США та виділить додаткових $11,5 млн на навчання українських пілотів на F-16.