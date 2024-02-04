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У Росії зник гелікоптер МНС Мі-8

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії зник гелікоптер МНС Мі-8
фото з відкритих джерел

Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту

На північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Про це повідомляє МНС Росії.

Гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебувають 3 члени екіпажу.

«Організовано пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне. До місця слідує угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах», – йдеться у повідомленні.

За даними МНС РФ, у готовності перебуває літак Ан-26 із рятувальниками на борту.

Раніше повідомлялося, що російський літак «загубив» авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Раніше повідомлялося,  що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів. Як зазначається, відразу дві фугасні авіабомби ФАБ-250, які випадково скинули літаки міноборони Росії, виявили в Білгородській області за один день. Одна з них упала у хуторі Постників Корочанського району. Другу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району.

Теги: росія гелікоптер літак Міноборони

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