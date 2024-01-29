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Ракета на Полтавщині, окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракета на Полтавщині, окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини: ситуація в регіонах
В Арбузинській громаді Миколаївщини пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор
фото: пресслужба ДСНС

Протягом вчорашнього дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Вчора ввечері ворог знов атакував Полтавщину. Ракета влучила в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Жертв та постраждалих немає.

Рівненщина

Під час нічної повітряної тривоги працювала ППО. В межах області збито БПЛА. Без жертв і постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (40 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, зафіксовано два випадки скидання боєприпасів із безпілотників. Також у Новгород-Сіверський громаді вибухи від некерованих авіаційних ракет, запущених із ворожого гелікоптера.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 267 вибухів – з мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, стрілецької зброї, з гармати БМД, скидання ВОГ з БПЛА, скидання невстановлених боєприпасів з БПЛА, за допомогою FPV-дрону та авіаційний обстріл. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади. Без наслідків. Зранку росіяни здійснили обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 2 вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків.

Запорізька область

Учора рашисти гатили по 18 населених пунктах області; зафіксовано 126 ударів. Окупанти здійснили 2 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Чарівному, Гуляйпільському, Новоданилівці й П'ятихатках.

85 артударів прийшлися по території Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Приютного, Новоандріївки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії. Під приціл потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Побиті дві приватні оселі, гараж, господарська споруда.

Вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук'янці Харківського району; Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. 

У с. Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу  пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан. Без постраждалих

Луганщина

Ворог атакує на Куп’янському  та Лиманському напрямках на південь від нашого Невського. На нашій ділянці загарбники за добу завдали 125 обстрілів, використавши близько 500 снарядів. Під вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина

Під вогнем рашистів – шість населених пунктів: Мирноград, Авдіївка, Костянтинівка, смт Очеретине, с. Галицинівка, с. Новобахмутівка. Пошкоджено 34 житлових будинків (з них 14 – багатоквартирні), 2 дитячих садки, школа, 10 цивільних автомобілів, будівля Навчально-виховного комплексу, трактор, адмінбудівля, гараж, ЛЕП, газопровід. На Донеччині за добу: троє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131. Учора ворог завдав артилерійських обстрілів та спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Уночі під час бойової роботи підрозділів ППО із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 89 обстрілів (390 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 26 населених пунктів області. Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Каретою «швидкої» його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Вдень під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку. Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. За добу по області дві людини дістали поранення.

Триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Костянтинівка окупанти авіація школа обстріл трактор Миколаїв Авдіївка Запорізька область будинок чоловік ракета населення гараж Макіївка рашисти втрати ворог поранення росіяни

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