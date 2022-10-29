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Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео
Додому повернулися 52 захисників
фото: СБУ

Із початку повномасштабної війни з російського полону вдалося визволити більше тисячі українських громадян

Україні вдалося повернути з полону 52 захисників. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Служба безпеки України показала унікальні кадри зі звільненими українцями.

Крім того, із початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити більше тисячі українських громадян. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, інформує УНІАН.

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Уже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення. Майже 30 обмінів відбулися», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. 

Раніше у визволеного з полону військовослужбовця полку «Азов» В’ячеслава Білого та його дружини Олени народився син.

21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб. 

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Теги: Додому знущання зрада реабілітація росія Україна

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