Визволений з російського полону «азовець» В’ячеслав Білий став батьком

В’ячеслав Білий був звільнений з полону 21 вересня

У визволеного з полону військовослужбовця полку «Азов» В’ячеслава Білого та його дружини Олени народився син. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Вітаю мужнього захисника Маріуполя, військовослужбовця полку «Азов» тернополянина В’ячеслава Білого та його дружину Олену з народженням первістка. Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї», – написав мер Тернополя.

Дружина військовослужбовця Олена у своєму Instagram опублікувала відео, на якому В'ячеслав Білий тримає на руках новонароджене маля, і підписала його: «Щастя!»

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений EXIST LOUDLY (@olena.khuda)

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб.