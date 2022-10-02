Скільки всього українців звільнено з російського полону: дані Міноборони

Між Україною та Росією відбулося уже 24 обміни полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими консультує та надає інформацію родичам полонених українців

Станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону», – повідомила вона.

Посадовиця також нагадала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

«Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими», – зазначила заступниця міністра.

Маляр також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на базі Головного управління розвідки Міноборони України працює за адресою – м. Київ, вулиця Спаська 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00.

Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09, понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

Маляр також зазначила, що Штаб також здійснює прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де люди можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука.

Також 29 вересня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула шість громадян – чотирьох морпіхів та двох цивільних.