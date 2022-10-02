Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки всього українців звільнено з російського полону: дані Міноборони

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки всього українців звільнено з російського полону: дані Міноборони
Між Україною та Росією відбулося уже 24 обміни полоненими
фото з відкритих джерел

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими консультує та надає інформацію родичам полонених українців

Станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону», – повідомила вона.

Посадовиця також нагадала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

«Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими», – зазначила заступниця міністра.

Маляр також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на базі Головного управління розвідки Міноборони України працює за адресою – м. Київ, вулиця Спаська 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00.

Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09, понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

Маляр також зазначила, що Штаб також здійснює прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де люди можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. 

Також 29 вересня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула шість громадян – чотирьох морпіхів та двох цивільних. 

Читайте також: Фабрика тортур. Про що свідчать звільнені з російського полону азовці
Теги: війна Міноборони обмін полоненими

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі звільнені з полону українці отримали по 100 тисяч гривень
Мінреінтеграції повідомило, скільки звільнених із полону отримали по 100 тис. грн
Сьогодні, 05:54
Україна продовжує домовлятися щодо обміну всіх полонених
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
28 вересня, 21:34
Наразі Мар’яна мріє насолоджуватися материнством і забути пекло, яке їй і малечі довелося пережити
Звільнена з полону медикиня Мар’яна Мамонова виписалася з пологового
Сьогодні, 14:46

Суспільство

Скільки всього українців звільнено з російського полону: дані Міноборони
Скільки всього українців звільнено з російського полону: дані Міноборони
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
В Україні відзначають День працівника освіти
В Україні відзначають День працівника освіти
Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня
Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня
Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу
Головне за ніч: звільнення Лиману та удар по Кривому Рогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
91K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
68K
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
50K
Коротко про ядерний удар і лиманський котел
26K
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
25K
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту