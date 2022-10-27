Полонений окупант розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада (відео) 

«Мы курили, нас кормили, дали хлеб, которого в российской армии ни разу не дали»

У мережі з'явилося відео військовополоненого російського окупанта, який розповідає про те, як потрапив у полон в Україні. Росіянин розповів, що його мобілізували 3 жовтня. Два рази звозили на стрільби. Посадили до «Камази», привезли на територію України, каже чоловік на відео.

«Сніданок привозили, але обідів, сказали, не чекайте. Привели в окопи. Почався обстріл. Години три по нас летіли міни. Підійшла армія України. Говорять, здавайтеся, і ми вийшли», – розповів окупант.

На питання, як до нього ставилися українці, мобілізований росіянин каже: у полоні українці їх не били, годували.

«Ми курили. Нам дали цукерок, хліба, якого в російській армії жодного разу не дали. Дали воду», – плаче ворог.

І додає: росіянам потрібно щось робити, виходити на протести проти путінської влади. Адже російських чоловіків і дітей в Україну везуть на смерть як гарматне м'ясо.

«Не треба звільняти нікого в Україні. Брехня по телевізору про нацистів в Україні. Усі говорять російською мовою. Куди мене не водили, скрізь зі мною російською нормально спілкувалися. Самі здивувалися, що тут таке гарне ставлення», – переконує він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що полонений «вагнерівець» поповнив обмінний фонд української армії. Про це свідчать кадри, зроблені українськими військовими. На відео полонений армії окупантів розповідає, що служив у приватній військовій компанії «Вагнер», а перед тим відбував покарання за вбивство.