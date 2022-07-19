На війні загинув депутат Львівської райради Тарас Жеребецький

Автомобіль, у якому їхав військовий, підірвався на міні

На фронті загинув голова фракції «Європейська Солідарність» Львівської районної ради, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Тарас Жеребецький. Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

Жеребецький став на захист України ще у 2014 році, не зміг залишитися осторонь і після початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію.

«Немає слів... Авто, в якому їхав наш Тарас Жеребецький, підірвалося на міні. Він з перших днів російської агресії у 2014-му взяв до рук зброю, щоб боронити українську державу. Після 24 лютого, як і інші наші партійці, голова фракції «Європейська Солідарність» у Львівській районній раді Тарас Жеребецький не міг сидіти, склавши руки. Без жодних вагань та роздумів знову пішов боронити країну», – йдеться у дописі.

Порошенко розповів, що депутат воював у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ведучий Хіт параду на музичному телеканалі М2 Карім Гуламов загинув на фронті.

Раніше також повідомлялося, що загинув український захисник Дмитро Стасовський. Разом із ним на війні боровся його батько. Обидва військові служили в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади. І саме батько Дмитра – Юрій виніс тіло сина з-під вогню з поля бою.

Також нещодавно у боях на Луганщині загинув грузинський боєць.

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