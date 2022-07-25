Львівщина відмовиться від навчання російською у школах

У школах Львівщини, найімовірніше, не буде класів із російською мовою навчання. Офіційно це стане відомо до 5 вересня, коли всі суб’єкти подадуть звітність до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Про це повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик з посиланням на Департамент освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації.

«Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще минулого року треті, четверті класи у трьох школах», – написав він.

Раніше відомий мовознавець звернув увагу на одну особливість окупантів. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні.

Нагадаємо, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вважає, що замість слова «росіяни» органічніше було б вживати «рашисти».

Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

Українські журналісти, культурні діячі, блогери наголошують – дії окупантів свідчать про важливість української мови та топонімів.