З’явилося відео тарану російським кораблем буксира ВМС України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники взяли судно в «лещата»

На відео російські прикордонники вживають багато нецезурної лайки

У мережі з’явилося відео тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» буксиру Військово-морських сил України «Яни Капу», що стався вранці 25 листопада.

На розповсюдженому відео видно, як два російських корабля беруть в «лещата» український буксир і один з них здійснює неспровокований таран українського судна.

Обережно на відео багато лайки.

Зранку 25 листопада стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

Росія пригрозила застосувати зброю проти групи українських кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, що знаходиться у районі Керченської протоки.

Як стало відомо, пізніше Росія таки застосувала зброю проти групи кораблів ВМС.