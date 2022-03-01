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    ЄС передасть Україні 70 бойових літаків

    Літаки зможуть базуватися на польських аеродромах - ЄС передасть Україні 70 бойових літаків
    Літаки зможуть базуватися на польських аеродромах
    фото: ЗСУ

    Союзники нададуть ЗСУ винищувачі і штурмовики

    Європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25. У разі необхідності вони будуть базуватися в Польщі. Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України.

    «Привидів Києва» тепер стане більше! Плюс 70 літаків для української армії», – йдеться в повідомленні.

    Болгарія, Польща і Словаччина передадуть Україні 56 винищувачів МіГ-29 і 14 штурмовиків Су-25.

    • Болгарія (Міг-29) – 16 шт
    • Болгарія (Су-25) – 14 шт
    • Польща (Міг-29) – 28 шт
    • Словаччина (Міг-29) – 12 шт

    У разі необхідності, вони зможуть базуватися на польських аеродромах, з яких українські екіпажі зможуть виконувати бойові завдання.

    Нагадаємо, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

    Як повідомлялося, біля Києва супутники зафіксували величезну колону ворожої техніки (фото).

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    Теги: ЄС Польща ЗСУ Словаччина Болгарія
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    ЄС передасть Україні 70 бойових літаків