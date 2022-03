Столтенберг: літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив рішення Альянсу щодо безпольотної зони над Україною.

«Це питання піднімалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України, або військ НАТО на території України», – заявив Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

