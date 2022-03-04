Столтенберг: літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України

Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив рішення Альянсу щодо безпольотної зони над Україною.

«Це питання піднімалося на засіданні, але союзники погодилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України, або військ НАТО на території України», – заявив Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі у п'ятницю.

LIVE SOON



Press conference following the extraordinary meeting of #NATO Foreign Ministers with partners



@NATO HQ, Brussels #ForMin https://t.co/MgvCBLL9Gd — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 4, 2022





А ось міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголошував, що НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною.

Нагадаємо, американські сенатори, які входять до групи підтримки України, намагаються переконати президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу.

Тим часом Україна знайшла альтернативу безпольотній зоні. «Тоді дайте нам сучасні системи ППО, здатні збивати всі типи літаків та крилатих ракет! Доставте їх військово-транспортними літаками на військові аеродроми до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Потім супроводіть їх до кордону з Україною під прикриттям своїх систем ППО і передайте їх ЗСУ», – пише радник очільника МВС Антон Геращенко.



