7% користувачів інтернету досі вважають Росію «найкращим другом» України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільш дружньою країною до України учасники онлайн-дослідження визнали Польщу

Попри четвертий рік війни на Донбасі та анексований Крим, 7,4% користувачів інтернету досі вважають Росію «найкращим другом» України. Про це свідчать результати опитування «Главкома», в якому взяли участь понад 75 тис. унікальних користувачів інтернету.

Згідно з результатами онлайн-дослідження, до трійки найбільш дружніх до України сусідніх країн увійшли Польща (28,1%), Словаччина (23,9%) і Туреччина (14,2%).

Молдова і Білорусь отримали однакові результати – 12,9%.

На останніх позиціях рейтингу «дружби» опинилися Румунія (1,5%) і Угорщина (0,7%).

Перше місце Польщі у рейтингу «найбільш дружніх до України країн» виглядає неоднозначно, адже минулого року наша держава мала значні суперечки з Польщею через історичні питання.

Відомо, що Україна заборонила польському інституту національної пам'яті проведення ексгумації на своїй території. Міністерство закордонних справ Польщі, в свою чергу, заборонило в'їзд до Польщі низці українських чиновників, що відповідають за історичну політику.

Згодом міністр закордонних справ Польщі висловив надію на те, що історична суперечка з Україною буде врегульована.

Після цього Польща зробила кілька кроків, які дещо укріпили стосунки з Україною, зокрема, поляки підтримали нас у тому, що проведення виборів президента Росії на території Криму було незаконним.

На початку квітня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Польща завжди відстоювала інтереси України на Заході і «було б дуже погано, якби Варшава змарнувала можливість робити це й надалі».