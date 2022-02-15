Посадовцям можуть заборонити виїзд з України. «Слуги» готують зміни до закону

«Слуга народу» каже, що підготував законопроєкт ще місяць тому, однак не реєстрував, бо Зеленський не одобрив

Під час надзвичайного стану чиновники мають працювати

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія розробив зміни до закону, які передбачають введення заборони на виїзд з України в період надзвичайного стану для високопосадовців. Про це він сказав 14 лютого в ефірі каналу «1+1», коментуючи інформацію про те, що більше ніж 20 нардепів зараз перебувають поза межами країни.

«Я місяць тому підготував зміни до закону про надзвичайний та військовий стан, де чітко прописав заборону всім чиновникам категорії А, губернаторам, (співробітникам) Національного банку, депутатам тощо покидати країну, якщо введено надзвичайний стан. Я показав президенту. Кажу: «Хочу реєструвати». Уже тоді була велика паніка, він сказав: «Ти зараз подаси, це правильно, але люди панікуватимуть, скажуть, що ми готуємося до військового стану». Ну я і поклав (законопроєкт) на полицю. Зараз, бачачи ситуацію з ОПЗЖ та іншими, буду реєструвати. Завтра буду реєструвати цей законопроєкт. Щоб це було законом і люди розуміли, що це заборонено», – розповів він.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» 14 лютого збиралась на засідання за участі президента Володимира Зеленського. За його підсумками вирішили, що робитимуть із чиновниками, які втікають з України. Голова фракції Давид Арахамія вніс пропозицію про флешмоб. Нардепи мають фотографуватися з родинами вдома.

Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

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