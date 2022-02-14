«Слуги народу» вигадали флешмоб для нардепів-втікачів

У фракції обіцяють проблеми чиновникам, які втекли з України

Стало відомо, про що говорили «слуги» із Зеленським

Фракція «Слуга народу» 14 лютого збиралась на засідання за участі президента Володимира Зеленського. За його підсумками вирішили, що робитимуть із чиновниками, які втікають з України. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська у Telegram.

Зокрема, їм дали добу для того, щоб добровільно повернутися додому. Інакше в майбутньому їх чекають проблеми.

За словами Василевської, голова фракції Давид Арахамія вніс пропозицію про флешмоб. Нардепи мають фотографуватися з родинами вдома.

Окрім цього, на засіданні також вирішили що потрібно проголосувати за можливість добровільного онлайн-голосування депутатів, які на лікарняному. Їхні голосування відображатимуться на табло в залі засідань. Це пропонували зробити шляхом підняття карток відповідного кольору, а голоси рахуватиме лічильна комісія.

«Потрібно підвищити зарплати військовослужбовцям на 30% вже з 1 березня. Гроші частково візьмуть з підвищення ренти на газ, цей законопроект також потрібно буде ухвалити цього тижня. В першому читанні президент закликав проголосувати законопроєкт про економічний паспорт українця», – повідомила Василевська згідно з рішенням засідання.

За її словами, Зеленський зазначив, що йдуть переговори про надання Україні фінансової допомоги. Найбільше надають США, Великобританія, Євросоюз, найменше – Німеччина.

При цьому через паніку на тлі російського вторгнення, щодня Україна втрачає мільярди гривень.

Фракція зібралась в Офісі президента 14 лютого, засідання тривало менше 40 хвилин. На нараді, окрім президента, були ще присутні голова парламенту Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами голови фракції Давида Арахамії, панікувати через російське вторгнення не варто.

Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.

Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну.

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