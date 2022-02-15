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    Громадяни США мають терміново покинути Білорусь

    Білий дім тривожить нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною - Громадяни США мають терміново покинути Білорусь
    Білий дім тривожить нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною
    фото з відкритих джерел

    Американцям небезпечно перебувати в країні через можливе переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців

    Громадян США просять не їздити в Білорусь і якомога швидше покинути цю країну. Таку заяву зробили в Держдепартаменті США. Про це повідомляє Держдепартамент.

    Американців просять не їздити в Білорусь і покинути цю країну комерційним або приватним транспортом.

    «У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку в Білорусь, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість», – йдеться в повідомленні.

    Також наголошується, що американцям небезпечно перебувати в Білорусі через можливе переслідування або затримання, спрямоване конкретно на іноземців, ймовірності зараження коронавірусом та інших причин.

    «Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і тривожне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, Covid-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати комерційним або приватним транспортом», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Також 11 лютого Південна Корея ввела стосовно всіх регіонів України найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей – «заборона на поїздки». Згідно з інформацією на сайті МЗС країни, якщо громадяни Південної Кореї не виїдуть з України, їх можуть покарати відповідно до паспортного закону. Такий захід пояснюють «підготовкою до можливого раптового погіршення безпекової ситуації».

    До слова, відомо, що до країн, які закликають своїх громадян виїхати з України, приєдналися Чорногорія, Нідерланди та Ізраїль.

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    Теги: Білорусь Росія США агресія напад
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    Громадяни США мають терміново покинути Білорусь