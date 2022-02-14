ЗМІ встановили, яку тіньову посаду в парламенті займає скандальний депутат Трухін

За даними ЗМІ депутат фракції «Слуга народу» Олександр Трухін впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету

Журналісти з'ясували, що Трухін впливає на більшість депутатів бюджетного комітету Ради

Більшість членів бюджетного комітету з вересня контролює депутат фракції «Слуга народу» Олександр Трухін, а не офіційний голова комітету Юрій Арістов. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info. Зокрема, Трухін та лояльні члени бюджетного комітету у вересні-жовтні 2021 намагалися продемонструвати свій вплив міністру фінансів. Цьому передувала непублічна зустріч нардепів в бек-офісі народного депутата Ігоря Молотка.

Підготовка до отримання контролю в бюджетному комітеті, судячи з офіційних стенограм, почалась ще влітку 2021 року. На одному із засідань член комітету, «слуга народу» Арсеній Пушкаренко висловив незадоволення роботою офіційного голови комітету Юрія Арістова, і сказав, що у вересні треба «вирішувати питання».

А на початку вересня відбулась неформальна і непублічна зустріч членів бюджетного комітету, яких не контролює його офіційний голова Арістов. На зустрічі обговорили план, як змінити частину кадрів в комісії і підкомітеті, які впливають на розподілення бюджетних грошей, зокрема і соцеконому (так звані «депутатські» гроші на округи). Також обговорювалось, що це має бути зроблено в присутності міністра фінансів Сергія Марченка. Мовляв, міністр має розуміти, хто насправді контролює комітет.

фото: Bihus.Info

Зустріч відбувалась в бек-офісі депутата «За майбутнє» Ігора Молотка в бізнес-центрі «Парус». Цю зустріч підтвердив і сам нардеп в коментарі.

«Там були запрошені всі люди і прийшло 24 людини, якщо я не помиляюсь. А в комітеті там 34», – сказав нардеп Ігор Молоток журналістам.

Кореспонденти неодноразово зафіксували спілкування Трухіна та Молотка в Раді і поза нею.

фото: Bihus.Info

На цій зустрічі, за даними редакції, були лояльні до Трухіна члени бюджетного комітеті зі «Слуги народу», «слуги», що «коливалися», а також окремі члени комітету із опозиційних фракцій і груп.

21 вересня 2021 року, коли міністр фінансів прийшов на комітет представляти бюджет на 2022 рік, депутати реалізували план, який обговорювався у бек-офісі Молотка.

Після привітання Молоток попросив голову комітету проголосувати кілька кадрових питань. Перед запланованими бюджетними. Замінити керівника підкомітету, склад комісій та призначити голів двох робочих груп. Ця, зафіксована стенограмою пропозиція, збігається із планами озвученими на непублічній зустрічі.

Як видно зі стенограми, голова комітету Арістов відмовився ставити на голосування питання і оголосив перерву. Але депутати зібралися без нього та частини колег і таки змінили план на засідання. Далі вже у присутності Арістова змінили голову підкомітету із бюджетного кодексу. Із людини Арістова «слуги народу» Юрія Кузбита на близького до Трухіна «слугу народу» Арсенія Пушкаренка.

Змінили співголову комісії з соцеконому, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи. Знов людину Арістова «слугу народу» Михайла Лабу замінили на «слугу народу» Анатолія Драбовського. А також призначили керувати групами по підготовці бюджету на 2022 рік Олександра Трухіна і близьку до нього депутатку «слуги» Олену Копанчук.

фото: Bihus.Info

У форсуванні питання, згідно зі стенограмами, крім Пушкаренка, Трухіна та Молотка брали участь і інші члени комітету, серед них Ігор Крулько з «Батьківщини» і депутат групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський.

фото: Bihus.Info



Призначення, ухвалені в той день, голова комітету Арістов так і не підписав. Через це «група Трухіна» в комітеті в подальшому кілька разів (зокрема 20 жовтня) зривала кворум комітету.

фото: Bihus.Info



Крім вже озвучених нардепів, за даними редакції, вплив Трухіна також поширюється на «слуг» Любов Шпак, Дениса Германа і Ореста Саламаху.

фото: Bihus.Info



Загалом, за підрахунками журналістів, депутат впливає на близько 20 своїх колег із 34-х членів комітету. Як стверджують співрозмовники видання, після публічних виступів керівництва «Слуги» про виключення Трухіна із партії та фракції ситуація з впливом депутата не змінилась.

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