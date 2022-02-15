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    З’явилося підтвердження, що Олена Зеленська перебуває в Києві (фото, відео)

    Президентське подружжя закликає триматися гуртом і любити Україну<br /><br /> - З’явилося підтвердження, що Олена Зеленська перебуває в Києві (фото, відео)
    Президентське подружжя закликає триматися гуртом і любити Україну

    фото: скріншот із відео

    Перша леді в офісі працює над новим сезоном «Жіночого кварталу»

    Дружина президента Володимира Зеленського Олена перебуває в Києві. Судячи зі світлини, яку опубліковано напередодні в сторіс на офіційній сторінці «Кварталу 95», перша леді нікуди не виїжджала, як стверджували деякі ЗМІ.

    На фотографії написано: «День закоханих – найкращий день, щоби почати працювати над улюбленим проєктом. Жіночий квартал. Новий сезон». На фото також зображені інші автори «Жіночого кварталу»: Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директорка Ніна Горбачова та генпродюсерка проєкту Ірина Пікалова.

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    Також на офіційних сторінках Володимира та Олени Зеленських з'явилося відео, де подружжя привітало українців із днем закоханих.

    «Усім доброго вечора! – привітався Зеленський. – 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео із дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні».

    «Хочемо привітати всіх із Днем закоханих. Давайте любити одне одного, любити Україну!», – додала Олена.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, де його родина.

    Крім того, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України.

    ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

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    Теги: ЗМІ дружина Олена Зеленська перша леді
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    З’явилося підтвердження, що Олена Зеленська перебуває в Києві (фото, відео)