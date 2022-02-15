З’явилося підтвердження, що Олена Зеленська перебуває в Києві (фото, відео)

Перша леді в офісі працює над новим сезоном «Жіночого кварталу»

Дружина президента Володимира Зеленського Олена перебуває в Києві. Судячи зі світлини, яку опубліковано напередодні в сторіс на офіційній сторінці «Кварталу 95», перша леді нікуди не виїжджала, як стверджували деякі ЗМІ.

На фотографії написано: «День закоханих – найкращий день, щоби почати працювати над улюбленим проєктом. Жіночий квартал. Новий сезон». На фото також зображені інші автори «Жіночого кварталу»: Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директорка Ніна Горбачова та генпродюсерка проєкту Ірина Пікалова.

Також на офіційних сторінках Володимира та Олени Зеленських з'явилося відео, де подружжя привітало українців із днем закоханих.

«Усім доброго вечора! – привітався Зеленський. – 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео із дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні».

«Хочемо привітати всіх із Днем закоханих. Давайте любити одне одного, любити Україну!», – додала Олена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, де його родина.

Крім того, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

Читайте також: