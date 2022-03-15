Арестович спрогнозував, як найближчим часом будуть розвиватися події у війні з РФ

У Кремлі вже трохи «протверезіли» від того, як ЗСУ дають «прикурити» рашистам

У Путіна майже не лишилося людей, готових воювати з Україною

План Росії захопити Україну зазнає краху. Відтак країні-окупантці залишається не так і багато варіантів подальшого розвитку подій. Про два найбільш ймовірні варіанти розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, пише «Канал 24».

«Або ми домовляємося протягом тижня – двох. Це один варіант, якщо все піде добре. Або російська сторона намагатиметься зробити другу спробу наступу, перегрупуватися, назбирати резерв, що в них не дуже вдається. І після другої спроби знову повернемося за стіл переговорів», – переконаний Арестович.

При цьому радник відзначив, що результати перемовин приємно здивують як українців, так і світ.

За його словами, зараз все залежить від того, наскільки конструктивно до справи підійдуть із російської сторони. Там вже трохи «протверезіли» від того, що відбувається.

Арестович зазначає, що у військовому керівництві Росії залишилося одна або дві людини, які готові продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, РФ на переговорах проявляє небачений конструктив.

Згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

Як відомо, наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках – дані з Пентагону.

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