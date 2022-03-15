Наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках – дані з Пентагону

Сили російських військ були загальмовані під час просування на Київ силами українських військових

Окупантам не вдалося досягнути успіху в жодному з тактичних спрямувань

Російські військові намагаються просуватися вглиб України, та найважливішим для них є Київ. Проте наразі не те що захопити столицю, а навіть почати її оточувати в окупантів не виходить, попри постійні спроби. Про це пише CBS News із посиланням на представників оборони та розвідки.

Джерела зазначають, що через майже три тижні після вторгнення до України, Росія далеко не досягла прогресу, на який очікували лідери РФ.

На цей момент Кремль задіяв 100% із понад 150 тис. військових, які він попередньо розташував біля кордонів України до вторгнення. Незважаючи на таку велику кількість, просування російських військ на Київ із трьох окремих напрямків відбувається дуже повільно. Окупаційні війська залишаються в глухому куті та є мішенями для українських військових.

Видання припускає, що саме повільне просування, можливо, стало причиною прохання Росії до про допомогу до Китаю.

Водночас видання Forbes з посиланням на високопосадовця з Пентагону пише, що російські військові прямують до Києва з кількох напрямків, намагаючись оточити місто, але їхні сили були загальмовані на кілька днів частково через жорсткий опір українських військ.

Окрім того, видання BBC з посиланням на анонімний брифінг у Пентагоні пише, що російський наступ зупинився майже на всіх напрямках. У кількох випадках російські війська свідомо зупинилися для перегрупування, але в більшості випадків це результат опору українців. Це стосується і наступу на Київ із північного заходу з боку Гостомеля.

Нагадаємо, згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

Також Єврокомісія обіцяє швидко підготувати висновки щодо заявки України на вступ до ЄС.

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