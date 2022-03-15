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    Угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat

    Запасного варіанту дій щодо війни у Путіна немає &ndash; Грозєв - Угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat

    Запасного варіанту дій щодо війни у Путіна немає – Грозєв

    фото: Media Development Foundation

    У Кремлі паніка через провал плану щодо окупації України

    У Москві немає нового плану щодо повномасштабного вторгнення до України. Через це у Кремлі розпочалася паніка. Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

    За його словами, представники еліти вже відкрито заявляють, що «курс Росії веде до самогубства», продовжувати війну неможливо, а у спецслужбах країни-агресора розпочалися репресії.

    За прогнозом Грозєва, у Володимира Путіна є два варіанти:

    1. домовитися з Зеленським на умовах набагато більш компромісних, ніж були заявлені спочатку;
    2. зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.

    Також, за даними журналіста-розслідувача, угода між Україною та РФ про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні.

    Нагадаємо, раніше розслідувач Христо Грозєв казав, що окупанти спробують «заморозити» війну в Україні.

    Також Христо Грозєв припустив, що однією з нових переговорних умов Росії буде зміна очільника уряду в Україні і призначення на цю посаду Юрія Бойка.

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    Теги: Київ війна Путін
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    Угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat