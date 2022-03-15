Угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat

Запасного варіанту дій щодо війни у Путіна немає – Грозєв

У Кремлі паніка через провал плану щодо окупації України

У Москві немає нового плану щодо повномасштабного вторгнення до України. Через це у Кремлі розпочалася паніка. Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, представники еліти вже відкрито заявляють, що «курс Росії веде до самогубства», продовжувати війну неможливо, а у спецслужбах країни-агресора розпочалися репресії.

За прогнозом Грозєва, у Володимира Путіна є два варіанти:

домовитися з Зеленським на умовах набагато більш компромісних, ніж були заявлені спочатку; зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.

Також, за даними журналіста-розслідувача, угода між Україною та РФ про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні.

Нагадаємо, раніше розслідувач Христо Грозєв казав, що окупанти спробують «заморозити» війну в Україні.

Також Христо Грозєв припустив, що однією з нових переговорних умов Росії буде зміна очільника уряду в Україні і призначення на цю посаду Юрія Бойка.

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