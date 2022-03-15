Єврокомісія обіцяє швидко підготувати висновки щодо заявки України на вступ до ЄС

У Брюсселі розуміють, що нині пріоритетом є припинення воєнних дій

Дипломати міркують над тим, як розглядати заявку в нинішніх складних обставинах

У Євросоюзі добре розуміють важливість для народу України стати частиною ЄС. Обіцяють швидко підготувати висновки на заявку для вступу. Про це повідомила речниця Європейської комісії Ана Пісонеро на брифінгу в Брюсселі 14 березня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Комісія швидко зробить роботу з підготовки думки (про заявку України на вступ до ЄС – ред.)», – сказала офіційна представниця ЄК.

Відповідаючи на запитання щодо європейської перспективи, вона зазначила, що в Єврокомісії міркуватимуть над тим, як розглядати заявку, особливо з огляду на складні обставини, які нині переживає Україна.

За її словами, у Брюсселі розуміють, що нині пріоритетом є припинення воєнних дій в нашій державі та можливість доставляти допомогу людям у країні та тим, хто виїхав за кордон якомога далі від війни.

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер зауважив, що Версальську декларацію глав держав та урядів країн ЄС із відповідним проханням до Єврокомісії ухвалено лише 11 березня.

«Європейська комісія аналізує це прохання. Ми посилено працюватимемо над цими питаннями, але нам також треба зрозуміти, як це зробити у найбільш прийнятний спосіб у дуже особливому контексті», – сказав він.

Лідери країн Євросоюзу на саміті у Версалі доручили Єврокомісії вивчити заявку на вступ України.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЕС.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.

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