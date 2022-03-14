Ситуація на Запоріжжі: стало відомо, куди вивезли викраденого окупантами мера Мелітополя

14 березня окупанти у Бердянську викрали священника Олега Ніколаєва

Речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську.

Федорову інкримінують справу про «тероризм».

Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля не відома.

«Також сьогодні, 14 березня 2022 року, в місті Бердянськ близько 7:00 російські військові здійснили обшук у будинку священика Православної Церкви України Олега Ніколаєва – головуючого Ради християнських церков і організацій м. Бердянськ – і після цього вивезли його у невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Щодо гуманітарного конвою, що прямував до Маріуполя, слід зазначити, що окупанти третій день не дають можливості доставити ліки, продукти харчування та вкрай необхідні речі для мешканців міста. Колона зупинена ворогом та знаходиться за 60 кілометрів до пункту призначення.

«В Енергодарі російські загарбники знімають чергове «кіно» для пропагандистських російських каналів про те, як вони роздають гуманітарну допомогу цивільному населенню. Водночас українську гуманітарну допомогу, яка надійшла з Запоріжжя, сьогодні отримали приблизно 240 багатодітних родин», – повідомив Арєф’єв.

Окрім того, за інформацією місцевих жителів із різних громад Запорізького краю, почали з’являтися люди, які ведуть інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади України та місцевих громад, поширюють дезінформацію.

Як повідомлялося, у напрямку Мелітополя росармія понесла суттєві втрати.

Нагадаємо, окупанти знайшли зрадницю в Мелітополі і призначили «мером».

Напередодні на Запоріжжі окупанти пограбували історико-архітектурний музей.

Як відомо, окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя.

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