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Масована атака на Україну: Путін погрожує новими ударами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака на Україну: Путін погрожує новими ударами
фото з відкритих джерел

Путін: «Завдано масованого удару високоточним далекобійним озброєнням»  

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Радбезу визнав масовані обстріли України і Києва сьогодні зранку, 10 жовтня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«За пропозицією Міноборони РФ та за планом Генштабу було завдано масованого удару високоточним далекобійним озброєнням по об'єктах енергетики, військового командування та зв'язку України», – повідомив російський тиран.

Путін вкотре пригрозив, що за спроби деокупації анексованих Росією територій, рашист знову будуть обстрілювати Україну. «Ні в кого не повинно бути жодних сумнівів у цьому», — зазначив Путін.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони. 

За повідомленням CNN, вибух на Кримському мосту став ударом по престижу самого російського диктатора Володимира Путіна

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Теги: Київ обстріл росіяни рашист путін Міноборони диктатор

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