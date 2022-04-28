Конгрес США схвалив законопроєкт про конфіскацію грошей підсанкційних росіян

Активи, «заморожені» в країні, можна буде передати Києву

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних росіян. За нього проголосували 417 конгресменів, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Ініціатива передбачає положення, відповідно до яких конфісковані гроші спрямують на відбудову України та надання гуманітарної допомоги населенню, а також на військову підтримку.

Щоб законопроєкт набув чинності, його має ухвалити Сенат та підписати президент США. За словами Єрмака, законопроєкт – рамковий, він не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу.

«Це є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України», – додав глава Офісу президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США не збираються повертати підсанкційним росіянам конфісковані активи.

До слова, уряд Канади готує зміни до законодавства, які дозволять передавати арештовані в рамках санкцій іноземні активи на компенсації потерпілим чи на післявоєнну відбудову України.

Також сьогодні Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України.

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