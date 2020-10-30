Безвізу треба позбавити депутатів і суддів, які заблокували антикорупційні органи, — політолог

Дякуючи діям 47 депутатів та низки суддів ЄС має всі підстави позбавити Україну безвізу

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування статків чиновниками та суддями, а також низку інших антикорупційних норм, які складають так звану «антикорупційну платформу». Рішення КСУ піддалося критиці з боку української спільноти. А в Європейському Союзі заявили, що таке судове рішення може стати підставою для призупинення безвізу. Чи заслуговують українці на позбавлення безвізу, та кого потрібно обмежити у поїздках за кордон у коментарі розповів політичний експерт Андрій Смолій.

Він нагадав, що подання до КСУ зробили 47 народних депутатів, левова частина яких є представниками партії ОПЗЖ. Відтак, винними у ситуації, що склалася, є в першу чергу вони, додав Смолій.

«Не можна позбавляти весь український народ безвізу, це не правильно. Особисто я вважаю, що в першу чергу безвізового режиму треба позбавити людей, причетних до цього рішення — народних депутатів, які ініціювали таке подання і здійснили його до Конституційного суду України. Далі це можуть бути і судді Конституційного суду, інші владні чиновники, які в рамках майбутнього розслідування виявляться причетними до ситуації, що склалася», — каже Смолій.

Експерт нагадав, що ЄС надав Україні безвіз під гарантії майбутніх реформ. Одна із них – антикорупційна, яку депутати від ОПЗЖ спільно із суддями КСУ провалили, наголошує Смолій.

«А прості українці, які їздили по безвізу у ЄС по робочим питанням, виходить, повинні страждати?», — задається питанням політолог.

Він додав, що дякуючи діям 47 депутатів та низки суддів ЄС має всі підстави позбавити Україну безвізу, вважає Смолій.

«І, якщо це станеться, звинувачувати ЄС у цьому не потрібно. Винними є ті, хто при владі, і хто допустив такі речі», — додав він.

Зауважимо, що серед підписантів подання до КСУ - Григорій Суркіс, Григорій Мамка, Нестор Шуфрич, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович, Володимир Мороз, Василь Німченко, Наталія Приходько, Віктор Чорний тощо. Повний перелік підписантів опублікував рух «Чесно».

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про наміри замінити склад суддів КСУ. Він подав відповідний законопроект, який у ВР планують розглянути у вівторок.