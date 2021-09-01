  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На 1 вересня запланована зустріч Володимира&nbsp;Зеленського і президента США - Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським
    На 1 вересня запланована зустріч Володимира Зеленського і президента США
    Фото: president.gov.ua

    Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг

    Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні, однак спільної пресконференції лідерів не буде. Про це йдеться у розкладі американського президента.

    Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.

    Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетики.

    Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським