Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським

На 1 вересня запланована зустріч Володимира Зеленського і президента США

Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні, однак спільної пресконференції лідерів не буде. Про це йдеться у розкладі американського президента.

Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.

Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетики.

Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.