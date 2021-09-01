Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським
Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг
Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні, однак спільної пресконференції лідерів не буде. Про це йдеться у розкладі американського президента.
Байден після переговорів із Зеленським у Білому домі відправиться на щотижневий економічний брифінг.
Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетики.
Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.
Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.
Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.
Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.