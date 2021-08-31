Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США
У Путіна стверджують, що візит Зеленського не несе ризики для відносин РФ і США
У Кремлі не бачать ризиків для Росії від візиту президента України Володимира Зеленського у США. Про це у вівторок, 31 серпня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Тасс».
«Ми не вважаємо в праві втручатися в стосунки двох суверенних держав: США і України. Не збираємося це робити. Ми дуже уважно відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського для того, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації Мінських угод, а також домовленостей, які були досягнуті в Парижі», – сказав він.
Пєсков додав, що візит Зеленського не несе ризики для відносин РФ і США.
Як відомо, президент та міністр оборони України зустрінуться з главою Пентагону.
До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.
Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.
Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.
Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.