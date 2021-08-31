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    Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США

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    31 серпня президент України розпочав робочий візит до Штатів - Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США
    31 серпня президент України розпочав робочий візит до Штатів
    Фото: president.gov.ua

    У Путіна стверджують, що візит Зеленського не несе ризики для відносин РФ і США

    У Кремлі не бачать ризиків для Росії від візиту президента України Володимира Зеленського у США. Про це у вівторок, 31 серпня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Тасс».

    «Ми не вважаємо в праві втручатися в стосунки двох суверенних держав: США і України. Не збираємося це робити. Ми дуже уважно відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського для того, щоб спонукати його все-таки піти шляхом реалізації Мінських угод, а також домовленостей, які були досягнуті в Парижі», – сказав він.

    Пєсков додав, що візит Зеленського не несе ризики для відносин РФ і США.

    Як відомо, президент та міністр оборони України зустрінуться з главою Пентагону.

    До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: Росія США політика Володимир Зеленський Україна прессекретар
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    Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США