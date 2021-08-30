Чому США перенесли зустріч Байдена й Зеленського – пояснення Банкової
Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони
Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена пов’язано з питанням завершення евакуації США людей з Афганістану. Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі «Укрінформу».
«Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який «Талібан» дав на евакуацію людей з Афганістану. Американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян», – розповів речник.
Никифоров запевнив, що українська сторона підтримує американських партнерів.
«Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США», – сказав прессекретар президента.
За його словами, зміна дати не впливає на формат – зустріч у розширеному складі делегацій та президентів тет-а-тет.
Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Також повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».