Чому США перенесли зустріч Байдена й Зеленського – пояснення Банкової

Зустріч Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня

Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони

Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена пов’язано з питанням завершення евакуації США людей з Афганістану. Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі «Укрінформу».

«Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який «Талібан» дав на евакуацію людей з Афганістану. Американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян», – розповів речник.

Никифоров запевнив, що українська сторона підтримує американських партнерів.

«Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США», – сказав прессекретар президента.

За його словами, зміна дати не впливає на формат – зустріч у розширеному складі делегацій та президентів тет-а-тет.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Також повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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