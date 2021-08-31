Україна має знову стати космічною державою – Зеленський на зустрічі з керівником NASA

Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю в космічній галузі

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

«Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях – важливий компонент партнерства між Україною та США», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проєкті «Антарес», програмі дослідження Місяця «Артеміда», а також проєкти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Керівник NASA прийняв запрошення відвідати Україну.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Володимир Зеленський із членами делегації нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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