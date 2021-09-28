Кінець епохи Меркель. Відомий дипломат пояснив, як нове покоління німецьких політиків бачить стосунки з Путіним

Ексглава МЗС розповів, що з німецьким політикумом дуже мало хто працює з Києва

У Німеччині 26 вересня відбулися парламентські вибори. Після 16-річного правління країною Ангела Меркель відійшла від активної політики. Як зауважив ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін у інтерв’ю «Главкому», ці вибори привели до влади нову політичну еліту, відмінну від попередньої, яка була проросійською.

«Молоде покоління німецьких політиків себе проявить дуже виразно. Багато молодих політиків зовсім по-іншому ставиться до Росії і вони вже не бачать Росію як партнера, без якого жити не можна. Не всі, прямо скажу, але багато таких. Для нас важливо, щоб вони стали проукраїнськими. І це залежить від нас», – сказав дипломат.

Ексглава МЗС також розповів, що з німецьким політикумом дуже мало хто працює з Києва. За його словами, ніхто не хоче вкладатися в багаторічні зв’язки, в дружбу, партнерство. І дарма, бо для України це може погано обернутися.

«Німеччина для нас – критична країна. Без згоди Німеччини жодне рішення в Брюсселі стосовно України не пройде, щонайменше, найближчим часом. Ми маємо це прекрасно розуміти і маємо вкладатися в особисті зв’язки і з німцями, так само як з французами. Німці дуже цінують відносини довіри, які складаються за роки. Хоча Меркель іде з національної політики, але контакти з нею будуть для нас важливими на перспективу», – підсумував колишній посол України у ФРН.

На виборах до Бундестагу перемогу з незначним відривом отримала «Соціал-демократична партія Німеччини» на чолі з Олафом Шольцем (25,7%). Друге місце посіло об’єднання «Християнсько-демократичний союз – Християнсько-соціальний союз (ХДС-ХСС)» на чолі з Арміном Лашетом (24,1%). Партія «ХДС-ХСС», лідером якої була Ангела Меркель, зазнала найбільшої поразки в історії Німеччини. Зі значним відривом далі йдуть «Союз 90/Зелені» (14,8%) і «Вільна демократична партія» (ВДП) з 11,5%.

Прохідний бар’єр у 5% долає також правопопулістська «Альтернатива для Німеччини», яка набрала 10,3% голосів. Зможуть сформувати свою фракцію і «Ліві» (4,9%), які хоч і не подолали прохідного бар’єра, але три представники цієї політичної сили зможуть сформувати фракцію, адже здобули перемоги на округах у Берліні та Лейпцигу. Кількість депутатів бундестагу виросте з 709 до 735.

Президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу.

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